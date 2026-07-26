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Tegenvaller voor Ajax-fans: bier duurder in Johan Cruijff ArenA

Joram
Fans van Ajax op de F-Side
Fans van Ajax op de F-Side Foto: © Pro Shots

Ajax-supporters moeten komend seizoen dieper in de buidel tasten voor een biertje in de Johan Cruijff ArenA. De prijs van een halve liter bier stijgt van 7,25 euro naar 7,65 euro, meldt Ajax Life. Volgens operationeel directeur Hidde Salverda is de verhoging nodig vanwege de gestegen inkoop- en personeelskosten.

Ook de kleinere bierformaten worden duurder. Een medium bier kost voortaan 7,10 euro, een stijging van 35 cent ten opzichte van de oude prijs. Voor een klein biertje betalen bezoekers 5,25 euro, wat neerkomt op een verhoging van 25 cent.

Salverda begrijpt dat de prijsstijging niet op veel enthousiasme kan rekenen bij de supporters, maar wijst erop dat Ajax de prijs van een groot bier de afgelopen jaren gelijk heeft gehouden. "We hielden de afgelopen drie seizoenen de prijs van een grote bier gelijk. Het liefst zou ik dat altijd doen, maar iedereen ziet de prijzen om zich heen stijgen. Op een gegeven moment kan het niet meer", aldus Salverda.

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