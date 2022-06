Geschreven door Idse Geurts 07 jun 2022 om 09:06

Ajax is druk aan het onderhandelen met Tottenham Hotspur over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn. Naar verluidt willen de Londenaren een bedrag tussen de twintig en dertig miljoen euro ontvangen voor de vleugelaanvaller. Het Ajax-bestuur is echter niet geheel zeker of Bergwijn dit bedrag waard is, zo meldt De Telegraaf.

Afgelopen winter hikte Ajax ook al tegen de vraagprijs voor Bergwijn aan. Toen besloot het bestuur op het laatste moment de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers wél al een persoonlijk akkoord met Bergwijn bereikt, maar blinkt Ajax de laatste dagen uit in ‘besluiteloosheid’ omtrent de transfersom. Ajax en Tottenham lijken ook nog mijlenver uit elkaar te liggen. Vorige week werd bekend dat Ajax een bod van vijftien miljoen euro, exclusief bonussen, had uitgebracht op de aanvaller. Tottenham wil echter minstens 25 miljoen euro zien, waar ook nog enkele variabelen bij moeten komen.

De Ajax-directie is dus goed aan het nadenken of ze dit soort bedragen kunnen uitgeven voor één speler. Bergwijn zou hierdoor immers gelijk de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van Ajax worden. Desalniettemin is er wel haast geboden bij de onderhandelingen. Meerdere clubs uit de Premier League zitten ook achter Bergwijn aan. Voor hen zijn deze bedragen natuurlijk een stuk makkelijker te betalen. Ajax moet dus daadkracht tonen, wil het Bergwijn aan zich binden,.