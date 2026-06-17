Telegraaf: 'Kasper Dolberg vertrekt mogelijk naar Deense topclub'
Kasper Dolberg (28) mag zich in de belangstelling verheugen van FC Midtjylland, zo valt te lezen op de website van de Telegraaf. De Deense topclub is al in gesprek met Ajax en de centrumspits over een mogelijke transfer.
Dolberg kwam vorig seizoen voor circa 10 miljoen euro over van Anderlecht, maar de Deense aanvaller wist weinig indruk te maken. In 39 wedstrijden scoorde hij slechts tien keer en daarnaast gaf hij nog drie assists.
Wout Weghorst, die op dit moment met het Nederlands elftal meedoet aan het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, kreeg regelmatig zelfs de voorkeur boven Dolberg. De Nederlander heeft overigens een aflopend contract bij Ajax en lijkt daardoor ook op weg naar de uitgang.
Jordi Cruijff zal daardoor zelf ook op zoek moeten naar versterkingen in de voorhoede. De technisch directeur kan mogelijk (extra) budget creëren door Dolberg, die in het verleden onder meer bij OGC Nice speelde, aan FC Midtjylland te verkopen. Dolberg heeft op dit moment een marktwaarde van zeven miljoen euro.
Telegraaf: 'Kasper Dolberg vertrekt mogelijk naar Deense topclub'
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