Telegraaf onthult transfersom Tsygankov, miljoenen onder marktwaarde
Ajax heeft Viktor Tsygankov voor een opvallend laag bedrag overgenomen van Girona. De Amsterdammers betalen volgens De Telegraaf een vaste transfersom van 3,5 miljoen euro voor de 28-jarige buitenspeler. Via bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 4,5 miljoen euro.
De komst van Tsygankov werd donderdagmiddag officieel gemaakt. De Oekraïner tekent in Amsterdam een contract voor drie seizoenen, tot medio 2029. Voor trainer Míchel Sánchez betekent zijn komst een hereniging met een oude bekende, aangezien de twee eerder al samenwerkten bij Girona.
Volgens De Telegraaf krijgt Ajax voor het betaalde bedrag negentig procent van de transferrechten van Tsygankov in handen. Girona behoudt de overige tien procent en kan daardoor bij een toekomstige transfer nog meeprofiteren.
De ochtendkrant spreekt van een "knap staaltje onderhandelen" van technisch directeur Jordi Cruijff. Dat heeft vooral te maken met het verschil tussen de uiteindelijke transfersom en de geschatte marktwaarde van Tsygankov.
Die marktwaarde ligt rond de vijftien miljoen euro, terwijl Ajax maximaal 4,5 miljoen euro hoeft te betalen als alle bonussen worden geactiveerd.
Daarmee lijkt Ajax financieel een bijzonder gunstige deal te hebben gesloten. De Amsterdammers halen een ervaren international binnen, terwijl de investering relatief beperkt blijft.
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Telegraaf onthult transfersom Tsygankov, miljoenen onder marktwaarde
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