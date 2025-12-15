Telegraaf: "Overmars met Antwerp geïnteresseerd in Mislintat-flop"

Het Belgische Royal Antwerp is geïnteresseerd in Gaston Avila, dat meldt De Telegraaf . De Argentijnse verdediger werd in 2023 van datzelfde Antwerp naar Ajax gehaald door toenmalig TD Sven Mislintat. Nu lonkt er op huurbasis misschien een eventuele terugkeer.

"Antwerp overweegt een huur en Avila staat absoluut open voor een terugkeer naar de Bosuil, want hij voelde zich er heel goed", zo valt te lezen in de krant. "De vraag is alleen of, als RAFC beslist om echt voor hem te gaan, het er met Ajax kan uitkomen. De Amsterdammers willen dat zijn salaris op z’n minst grotendeels wordt overgenomen."

De Argentijn speelt op huurbasis bij het Braziliaanse Fortaleza, maar dat contract loopt dit kalenderjaar af. Sinds mei speelde hij bijna alles en maakte hij een prima indruk.