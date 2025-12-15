Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Telegraaf: "Overmars met Antwerp geïnteresseerd in Mislintat-flop"

Noah
bron: De Telegraaf
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Het Belgische Royal Antwerp is geïnteresseerd in Gaston Avila, dat meldt De Telegraaf. De Argentijnse verdediger werd in 2023 van datzelfde Antwerp naar Ajax gehaald door toenmalig TD Sven Mislintat. Nu lonkt er op huurbasis misschien een eventuele terugkeer.

"Antwerp overweegt een huur en Avila staat absoluut open voor een terugkeer naar de Bosuil, want hij voelde zich er heel goed", zo valt te lezen in de krant. "De vraag is alleen of, als RAFC beslist om echt voor hem te gaan, het er met Ajax kan uitkomen. De Amsterdammers willen dat zijn salaris op z’n minst grotendeels wordt overgenomen."

De Argentijn speelt op huurbasis bij het Braziliaanse Fortaleza, maar dat contract loopt dit kalenderjaar af. Sinds mei speelde hij bijna alles en maakte hij een prima indruk.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Zelfs hij maakte het niet zo bont bij Ajax"

0
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard

Ihattaren te close met trainer?: "Dat vind ik een beetje tricky"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marc Overmars Sven Mislintat Gaston Ávila
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd