Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"

NEC verloor zondagavond de bekerfinale van AZ. De Nijmegenaren hebben in de competitie nog altijd de kans om er een onvergetelijk seizoen van te maken.

Voor NEC waren de druiven zondag extra zuur. De Nijmegenaren verloren voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de bekerfinale en zijn nog altijd zonder hoofdprijs. Na afloop toonde AZ-trainer Leeroy Echteld zich zeer sportief richting collega Dick Schreuder én had hij nog een boodschap: "Pak die Champions League, ja? Pak die Champions League!"

Het seizoen zit er absoluut nog niet op voor NEC. De laatste vier wedstrijden is er nog een spannende strijd om de tweede plek achter PSV. Feyenoord, NEC, FC Twente en ook Ajax maken nog kans om zich direct te plaatsen voor het miljoenenbal.