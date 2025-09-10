'Teleurstellende' transfer voor Ajax: "Is tegenwoordig een fooi"

Tom Knipping heeft zich in het weekblad van Voetbal International kritisch uitgelaten over Brian Brobbey. De verslaggever is van mening dat Ajax een teleurstellende transfersom heeft ontvangen voor de aanvaller.

"Voor twintig miljoen naar Sunderland lijkt na vier doelpunten in het vorige seizoen nog heel wat, maar voor Engelse clubs is dat tegenwoordig een fooi", schrijft hij. "Het is ook niet veel meer dan het bedrag waarvoor Ajax de zelf opgeleide spits in 2022 terugkocht van RB Leipzig, terwijl de prijzen sindsdien explosief stegen", constateert Knipping.

"Van de Amsterdammer werd veel verwacht, maar toch werd de achtvoudige international gedurende drie jaar in de top van de eredivisie nauwelijks meer waard. Teleurstellend", besluit de journalist.