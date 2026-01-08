'Telstar - Ajax gaat door': "Geen vroegtijdige beslissing gemaakt"

De Eredivisie heeft donderdagmiddag meer duidelijkheid gegeven over het doorgaan van de wedstrijden. Vanwege het winterse weer is de wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht die op vrijdagavond gepland stond afgelast. De rest van de wedstrijden gaan vooralsnog door.

"Alle stadions in de VriendenLoterij Eredivisie beschikken over natuurgras en veldverwarming, waardoor hier een grotere kans is dat deze velden op tijd speelklaar gemaakt kunnen worden", schrijf de Eredivisie op de officiële website. "Dit is uiteraard afhankelijk van de weersontwikkelingen in de komende dagen, maar betekent dat er nog geen vroegtijdige beslissing gemaakt hoeft te worden."

De wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie van dit weekend zijn allemaal afgelast. Alleen op maandag staan er voorlopig nog twee wedstrijden op de planning, namelijk Jong PSV - TOP Oss en Jong AZ - Ajax.

Speelschema Eredivisie

Zaterdag 10 januari, 16.30 uur: AZ - FC Volendam

Zaterdag 10 januari, 18.45 uur: FC Twente - PEC Zwolle

Zaterdag 10 januari, 20.00 uur: PSV - Excelsior

Zaterdag 10 januari , 21.00 uur: FC Groningen - NAC Breda

Zondag 11 januari, 12.15 uur: SC Heerenveen - Feyenoord

Zondag 11 januari, 14.30 uur: Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard

Zondag 11 januari, 14.30 uur: Telstar - Ajax

Zondag 11 januari, 16.45 uur: Sparta Rotterdam - Heracles Almelo

