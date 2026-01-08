HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Telstar - Ajax gaat door': "Geen vroegtijdige beslissing gemaakt"

Bjorn
bron: Eredivisie
Het stadion van Telstar
Het stadion van Telstar Foto: © BSR Agency

De Eredivisie heeft donderdagmiddag meer duidelijkheid gegeven over het doorgaan van de wedstrijden. Vanwege het winterse weer is de wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht die op vrijdagavond gepland stond afgelast. De rest van de wedstrijden gaan vooralsnog door.

"Alle stadions in de VriendenLoterij Eredivisie beschikken over natuurgras en veldverwarming, waardoor hier een grotere kans is dat deze velden op tijd speelklaar gemaakt kunnen worden", schrijf de Eredivisie op de officiële website. "Dit is uiteraard afhankelijk van de weersontwikkelingen in de komende dagen, maar betekent dat er nog geen vroegtijdige beslissing gemaakt hoeft te worden."

De wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie van dit weekend zijn allemaal afgelast. Alleen op maandag staan er voorlopig nog twee wedstrijden op de planning, namelijk Jong PSV - TOP Oss en Jong AZ - Ajax.

Speelschema Eredivisie
Zaterdag 10 januari, 16.30 uur: AZ - FC Volendam
Zaterdag 10 januari, 18.45 uur: FC Twente - PEC Zwolle
Zaterdag 10 januari, 20.00 uur: PSV - Excelsior
Zaterdag 10 januari , 21.00 uur: FC Groningen - NAC Breda
Zondag 11 januari, 12.15 uur: SC Heerenveen - Feyenoord
Zondag 11 januari, 14.30 uur: Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard
Zondag 11 januari, 14.30 uur: Telstar - Ajax
Zondag 11 januari, 16.45 uur: Sparta Rotterdam - Heracles Almelo
NEC - FC Utrecht is afgelast

Nicky van der Gijp bij een duel van FC Dordrecht

Nicky van der Gijp roemt Ajacied: "Echt een waanzinnig talent"

0
Kenneth Taylor op de bank bij Ajax

Taylor weg bij Ajax? "Dat zou best een roemloos vertrek zijn"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
