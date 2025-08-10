TransferPioniers
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Telstar-captain trots: "Gaan ons niet verschuilen in de Eredivisie"

Amber
bron: ESPN
Danny Bakker in duel met Wout Weghorst
Danny Bakker in duel met Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Bij Telstar overheerst trots na de eerste wedstrijd in de VriendenLoterij Eredivisie. De ploeg uit Velsen-Zuid ging zondag met 2-0 onderuit tegen Ajax, maar captain Danny Bakker is tevreden met wat zijn ploeg liet zien in Amsterdam.

"Je weet dat het moeilijk wordt tegen Ajax, maar we gaan ons niet verschuilen in de Eredivisie", reageerde Bakker na afloop voor de camera van ESPN. "We proberen het spel van vorig seizoen na te bootsen en soms pas je wat aan. Je moet er van tevoren in geloven, want anders moet je hier niet naartoe komen."

Volgens Bakker blijft Telstar ook op het hoogste niveau zichzelf. "Dat hebben we ook uitgesproken. Je ziet ook dat je kansen krijgt, maar het grote verschil is dat zij ‘m wel maken."

"Ik denk dat heel veel jongens vandaag hebben laten zien het niveau aan te kunnen. Het geloof is groot bij ons, maar de selectie is nog niet compleet. Er zal vast en zeker iets bij komen. Dat is aan de directie", aldus de 30-jarige captain van Telstar.

