Telstar-coach Correia grapt: "We grepen net mis naast Gloukh"

Ajax won zondag met 2-0 van Telstar. De ploeg uit Velsen-Zuid is nog op zoek naar versterkingen, zo vertelde trainer Anthony Correia voorafgaand aan het duel.

"Wij zijn Telstar en wij zijn een platform voor jongens om zich door te ontwikkelen. Dat doen de huidige jongens goed", zegt Correia voor de camera van ESPN over zijn selectie. "We hebben weer een paar jongens uit de Tweede Divisie erbij, maar ook Dylan Mertens terug en Dion Malone erbij. Dus we hebben gewoon weer een paar nieuwe talenten die we gaan ontwikkelen."

"Hopelijk willen meer spelers Telstar als platform zien", aldus de Telstar-trainer, die aangeeft dat Telstar actief is op de transfermarkt. "We zoeken zeker nog spelers. Het is pas net begonnen. De transfercarrousel is nog niet echt op gang. En we grepen net mis naast Gloukh, hij ging toch naar Ajax", knipoogt Correia.