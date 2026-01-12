Telstar looft Ajacied: "Wisten niet wat we met hem aan moesten"

Telstar liep zondagmiddag tegen een nederlaag aan tegen Ajax, maar vooral de rol van Davy Klaassen bleek voor de promovendus een groot probleem. Aanvoerder Danny Bakker zag hoe de ervaren middenvelder van Ajax het spel van Telstar ontregelde.

De thuisploeg begon nog redelijk aan het duel in Velsen-Zuid, maar verloor al snel grip op de wedstrijd. Binnen korte tijd liep Ajax uit naar een 0-2 voorsprong. "We hadden moeite om in ons spel te komen", erkende Bakker na afloop tegenover het Noordhollands Dagblad.

Volgens de Telstar-aanvoerder lag dat niet alleen aan het baltempo van Ajax, maar vooral aan de positionering van Klaassen. "Davy Klaassen speelde heel hoog, eigenlijk als tweede spits. We wisten niet zo goed wat we met hem aan moesten. Met enkele omzettingen konden we dat herstellen, maar pas in de tweede helft speelden we met lef. Het duurde even voordat we warmgedraaid waren", analyseerde Bakker.

Toch toonde Telstar veerkracht. Zelfs met een man minder bleef de ploeg aandringen en werd het duel nog spannend. Bakker zelf schoof na zijn treffer naar 2-3 door naar voren, maar betaalde daar fysiek de prijs voor. "Mijn benen waren helemaal volgelopen, het lukte mij niet meer om op tijd terug te komen", besloot hij.