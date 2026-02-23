Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Telstar ontvangt boete voor eerbetoon aan overleden Ajax-fan Paddy

Amber
bron: Telstar
Vuurwerk als eerbetoon aan overleden Ajax-supporter Paddy.
Vuurwerk als eerbetoon aan overleden Ajax-supporter Paddy. Foto: © Pro Shots

Telstar heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd naar aanleiding van een eerbetoon aan de overleden Ajax-fan Patrick Overeem, beter bekend als ‘Paddy’. De dertigjarige man uit IJmuiden kwam in oktober om het leven bij een ongeluk op het water. De club uit Velsen-Zuid kreeg een boete van 10.000 euro opgelegd, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk.

Overeem kwam om het leven bij een aanvaring. Overeem was een bekende naam binnen de (inter)nationale fancultuur en werd zowel in binnen- als buitenland herdacht.

Zo werd het duel tussen Ajax en SC Heerenveen (1-1) na een half uur spelen ongeveer een kwartier stilgelegd vanwege een eerbetoon waarbij veel vuurwerk werd afgestoken, dat ook op het veld terechtkwam. Ajax kreeg daarvoor in december een boete van 15.000 euro van de KNVB.

Ook rond de wedstrijd Telstar - Excelsior (2-2) vond een eerbetoon plaats. Inmiddels heeft de KNVB ook de promovendus hiervoor bestraft met een boete van 10.000 euro, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk.

"Telstar betreurt dat deze situatie heeft geleid tot een financiële sanctie. Dit is geld dat de club liever had ingezet ten behoeve van onze supporters", schrijft de club. "Het afsteken van vuurwerk is verboden in het stadion en leidt tot onveilige situaties voor supporters, spelers en medewerkers. Indien betrokkenen kunnen worden geïdentificeerd, zal de club de opgelegde schade en kosten op hen verhalen."

Gerelateerd:
Youri Baas coacht

Baas zorgt voor verbazing: "Dit is toch een ongelooflijk antwoord?"

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem kritisch op Ajacied: "Dat zal echt beter moeten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties