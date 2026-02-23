Telstar ontvangt boete voor eerbetoon aan overleden Ajax-fan Paddy

Telstar heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd naar aanleiding van een eerbetoon aan de overleden Ajax-fan Patrick Overeem, beter bekend als ‘Paddy’. De dertigjarige man uit IJmuiden kwam in oktober om het leven bij een ongeluk op het water. De club uit Velsen-Zuid kreeg een boete van 10.000 euro opgelegd, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk.

Overeem kwam om het leven bij een aanvaring. Overeem was een bekende naam binnen de (inter)nationale fancultuur en werd zowel in binnen- als buitenland herdacht.

Zo werd het duel tussen Ajax en SC Heerenveen (1-1) na een half uur spelen ongeveer een kwartier stilgelegd vanwege een eerbetoon waarbij veel vuurwerk werd afgestoken, dat ook op het veld terechtkwam. Ajax kreeg daarvoor in december een boete van 15.000 euro van de KNVB.

Ook rond de wedstrijd Telstar - Excelsior (2-2) vond een eerbetoon plaats. Inmiddels heeft de KNVB ook de promovendus hiervoor bestraft met een boete van 10.000 euro, waarvan 2.500 euro voorwaardelijk.

"Telstar betreurt dat deze situatie heeft geleid tot een financiële sanctie. Dit is geld dat de club liever had ingezet ten behoeve van onze supporters", schrijft de club. "Het afsteken van vuurwerk is verboden in het stadion en leidt tot onveilige situaties voor supporters, spelers en medewerkers. Indien betrokkenen kunnen worden geïdentificeerd, zal de club de opgelegde schade en kosten op hen verhalen."