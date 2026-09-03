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Ajax historie & oud-spelers

Telstar presenteert voormalig Ajacied op slotdag transfermarkt

Max
bron: Telstar
Ar'Jany Martha
Ar'Jany Martha Foto: © Pro Shots

Ar'Jany Martha is terug in de Eredivisie. De voormalig Ajacied tekende op Deadline Day bij Telstar

Martha doorliep de jeugd van Ajax en maakte in het seizoen 2023/24 minuten voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Twee jaar geleden vertrok de vleugelspeler naar het Belgische Beerschot. Na negentien optredens in zijn eerste seizoen maakte hij de overstap naar het Engelse Rotherham, waar hij vorig seizoen 52 keer in actie kwam.

Op Deadline Day werd Martha gepresenteerd door Telstar. De club uit Velsen-Zuid huurt de international van Curacao voor één seizoen met optie tot koop. 

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