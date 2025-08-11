Telstar-speler maakt indruk tegen Ajax: "Hij was echt geweldig"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee goals van Wout Weghorst, maar de club uit Amsterdam had ook vaker kunnen scoren. Rafael van der Vaart zag keeper Ronald Koeman junior echter uitblinken in de Johan Cruijff Arena.

“Dat vond ik écht heel leuk. Hij was echt geweldig", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Hij is begonnen met voetballen, maar hij keept ook als een voetballer. Buiten zijn geweldige trap, wacht hij heel lang met duiken. Hij leest het spel waanzinnig goed", aldus Van der Vaart.

“Hij heeft ook de arrogantie van z’n vader. Een beetje zo van: ik ga het hier wel even regelen. De beste voetballer van Telstar, staat op doel”, vervolgt hij enthousiast. Ook Ibrahim Afellay was vol lof. “Hij heeft het rechterbeen van zijn vader meegekregen. Hij legt ze zo op de stropdas”, constateert hij.

Pierre van Hooijdonk wees vervolgens naar het tweede doelpunt van Wout Weghorst, waarbij Koeman junior niet vrijuitging. “Dat was jammer, want daarvoor kreeg hij een poffert op zijn neus, toen hij die kans van Kenneth Taylor tegenhield. Misschien was hij bij die corner nog een beetje dizzy”, beseft hij.