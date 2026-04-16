Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

De kans is groot dat Ronald Koeman jr. komende zomer vertrekt bij Telstar. De doelman beschikt over een aflopend contract in Velsen-Zuid. Mounir Boualin denkt dat de zoon van de bondscoach een interessante optie kan zijn voor bijvoorbeeld Ajax.

Koeman jr. is dit seizoen een van de uitblinkers bij Telstar. Mogelijk raken de Witte Leeuwen hem komende zomer kwijt, zonder daar een transfersom aan over te houden. "Volgens mij werd hij in de winter in verband gebracht met een club uit Azië", zegt Boualin in Transfermind, een podcast van Soccernews. Of zoiets ook komende zomer een optie is?

"Wat ik hoor is dat Koeman volgens mij binnenkort vader gaat worden en dat hij daarom het liefst in Nederland of dicht bij zijn familie wil blijven", aldus de transferjournalist. Boualin noemt vervolgens de namen van PSV, Ajax en Feyenoord. "Misschien dat een topclub wel denkt aan Ronald Koeman jr. als tweede of derde keeper. Waarom niet? Ik denk dat hij daar ook echt wel voor open staat. Ik denk niet dat hij daar direct 'nee' op zegt."