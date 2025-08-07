Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Telstar-spelers kijken uit naar duel met Ajax: "Kan niet wachten"

Niek
Ronald Koeman junior na de promotie van Telstar
Ronald Koeman junior na de promotie van Telstar Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen promovendus Telstar en Ronald Koeman junior kijkt uit naar het duel in de Johan Cruijff Arena. De doelman gaat zijn debuut maken op het hoogste niveau in Nederland. 

“Dat is mooi. Ik heb er lang naar uitgekeken", vertelt hij op de website van ESPN. "Beetje op een late leeftijd, maar ik kan niet wachten. Ik ben 30 en maak nu mijn Eredivisiedebuut, maar het kan nooit te laat zijn", aldus Koeman, die benieuwd is naar het niveau in de Eredivisie. 

"We hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen SC Heerenveen", vervolgt hij over het duel van woensdag 11 juli. De Friezen bleken veel te sterk: 3-0. "Toen keken een aantal gasten elkaar aan zo van: ‘jeetje, wat is dit’. Het gaat sneller, je hebt minder tijd. Ik denk dat jongens benieuwd zijn of ze zich staande kunnen houden. Het is goed dat je begint met een topper bij Ajax", constateert Koeman, die niet weet of Telstar al klaar is voor de start van de competitie. 

“Moeilijk in te schatten", beseft hij. "Dat kan je pas na drie of vier weken zeggen. Ik denk dat we na Ajax in de bus terug kunnen samenvatten hoe dat is gegaan. Misschien valt er dan bij een aantal jongens een bepaalde druk ervan af. Dan kunnen ze aan het niveau wennen. We zijn wat goede spelers verloren maar heb ook een aantal nieuwe jongens erbij. We hebben een goede groep", besluit Koeman optimistisch. 

Gerelateerd:
Marijn Beuker

Ajax gaat speler verhuren: "Hopelijk komt hij sterker terug"

0
Nick Verschuren (Ajax) in de finale van de Como Cup

OFFICIEEL | Ajax verlengt contract van talentvolle verdediger

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd