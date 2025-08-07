Telstar-spelers kijken uit naar duel met Ajax: "Kan niet wachten"

“Dat is mooi. Ik heb er lang naar uitgekeken", vertelt hij op de website van ESPN. "Beetje op een late leeftijd, maar ik kan niet wachten. Ik ben 30 en maak nu mijn Eredivisiedebuut, maar het kan nooit te laat zijn", aldus Koeman, die benieuwd is naar het niveau in de Eredivisie.

"We hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen SC Heerenveen", vervolgt hij over het duel van woensdag 11 juli. De Friezen bleken veel te sterk: 3-0. "Toen keken een aantal gasten elkaar aan zo van: ‘jeetje, wat is dit’. Het gaat sneller, je hebt minder tijd. Ik denk dat jongens benieuwd zijn of ze zich staande kunnen houden. Het is goed dat je begint met een topper bij Ajax", constateert Koeman, die niet weet of Telstar al klaar is voor de start van de competitie.

“Moeilijk in te schatten", beseft hij. "Dat kan je pas na drie of vier weken zeggen. Ik denk dat we na Ajax in de bus terug kunnen samenvatten hoe dat is gegaan. Misschien valt er dan bij een aantal jongens een bepaalde druk ervan af. Dan kunnen ze aan het niveau wennen. We zijn wat goede spelers verloren maar heb ook een aantal nieuwe jongens erbij. We hebben een goede groep", besluit Koeman optimistisch.