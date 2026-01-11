Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Telstar-trainer Correia bereidt zich voor: "Redelijk zelfde systeem"

Tom
bron: VoetbalPrimeur
Anthony Correia
Anthony Correia Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het zondag op tegen Telstar. In het duel tegen de promovendus eerder dit seizoen kwam de ploeg uit Velsen-zuid goed voor de dag. Dat zag ook Telstar-trainer Anthony Correia.

In gesprek met VoetbalPrimeur kreeg Correia de vraag of hij ook nog naar die wedstrijd kijkt, ondanks dat er een andere trainer op de bank zit bij Ajax. "Zeker, ze hebben ook gewoon nog dezelfde spelers", reageert hij. 

"Zeker aan de bal spelen ze ook nog redelijk hetzelfde systeem", gaat hij verder. "Verdedigend hebben ze wel wat dingen gefinetuned. Onze plannen moeten weer goed zijn, en we gaan het zien zondag."

Gerelateerd:
Alex Kroes en Marijn Beuker in de Johan Cruijff Arena

'Ajax strikt aanvaller en bedingt optie tot koop van miljoenen'

0
Niklas Blesgraaf

28-jarige oud-speler van Ajax duikt op bij amateurs in Bloemendaal

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd