Telstar-trainer Correia bereidt zich voor: "Redelijk zelfde systeem"

Ajax neemt het zondag op tegen Telstar. In het duel tegen de promovendus eerder dit seizoen kwam de ploeg uit Velsen-zuid goed voor de dag. Dat zag ook Telstar-trainer Anthony Correia.

In gesprek met VoetbalPrimeur kreeg Correia de vraag of hij ook nog naar die wedstrijd kijkt, ondanks dat er een andere trainer op de bank zit bij Ajax. "Zeker, ze hebben ook gewoon nog dezelfde spelers", reageert hij.

"Zeker aan de bal spelen ze ook nog redelijk hetzelfde systeem", gaat hij verder. "Verdedigend hebben ze wel wat dingen gefinetuned. Onze plannen moeten weer goed zijn, en we gaan het zien zondag."