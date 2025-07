Tempelman: "30 miljoen écht te veel voor een speler als Taylor"

Chris Tempelman en Matthijs Vegter praten over de eventuele transfer van Kenneth Taylor naar FC Porto. Francesco Farioli lijkt daar de nieuwe trainer te worden en wilt Taylor meenemen. Tempelman stelt dat hij niks heeft met spelers die hun trainers achterna gaan.

"Ik zie dat nog niet helemaal voor me, Kenneth Taylor in het shirt van FC Porto. Maar onder Farioli zou het misschien toch wel logisch kunnen zijn", begint Vegter op Voetbal International.

"Taylor heeft een prima seizoen gehad. Maar ik heb altijd beetje moeite met spelers die hun trainer achterna reizen", vindt Tempelman. "Ik vind dat je je eigen carrière als speler moet maken en je niet vast moet binden aan een trainer. Dat maakt je een topspeler."

"Ik denk dat Taylor nog niet klaar is bij Ajax", vervolgt hij. "Hij kan nog wel een seizoen bij Ajax in de Champions League gebruiken. Ik snap het wel, maar als ik Taylor was zou ik het nog niet doen."

"Het ligt natuurlijk ook aan de aanbieding die hij eventueel gaat krijgen", stelt Vegter. Het schijnt dat Ajax ongeveer 30 miljoen euro vraagt voor Taylor. Vind je dat niet aan de hoge kant?"

"Ik vind 30 miljoen echt te veel, zeker voor een speler als Taylor", vindt Tempelman. "Bij 15 miljoen euro stop het bij mij wel hoor. Ik snap dat het tegenwoordig misschien marktconform is, maar ik vind het aan de hoge kant", besluit hij.