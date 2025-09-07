Tempelman: "Ajax Vrouwen staat in de schaduw van FC Twente en PSV"

De Eurojackpot Vrouwen Eredivisie is dit weekend weer van start gegaan. Chris Tempelman denkt dat Ajax Vrouwen dit seizoen de uitdagers zal zijn van PSV Vrouwen en FC Twente Vrouwen.

De journalist van Voetbal International ziet PSV Vrouwen en FC Twente Vrouwen als favorieten voor de landstitel. "Het zijn clubs van naam, maar Ajax en Feyenoord staan in de Vrouwen Eredivisie in de schaduw van Twente en PSV en met name in Amsterdam knaagt dat", merkt Tempelman op. "Ajax zoekt naar een frisse doorstart na een tegenvallend seizoen onder de ervaren coach Hesterine de Reus. Het contrast met haar opvolgster is groot."

"Anouk Bruil is ruim 32 jaar jonger. Met terugwerkende kracht is het niet verlengen van het contract van de in de Champions League succesvolle Suzanne Bakker (inmiddels coach bij AC Milan) nog onverklaarbaarder dan het al was", stelt de journalist. Ajax Vrouwen zag deze zomer de nodige speelsters vertrekken, onder wie Rosa van Gool, Lily Yohannes en Isa Kardinaal. "Nog wel aan boord is Sherida Spitse, 35 inmiddels en nog altijd de leider binnen de lijnen."

Tempelman vervolgt: "Keeper Regina van Eijk en de aanvallers Danique Tolhoek en Lotte Keukelaar zullen de blikvangers zijn en met Joëlle Smits haalde Ajax nog een heuse versterking. De voormalige topschutter van FC Twente en PSV is pas 25, maar was al drie keer nationaal topscorer", weet hij.