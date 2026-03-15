Ten Cate adviseert: "Als ik Ajax was leg ik die nu vast, vandaag"

Henk ten Cate vindt dat Ajax snel moet handelen als het gaat om Sparta-talent Lushendry Martes. De bondscoach van Suriname was zondag bij Goedemorgen Eredivisie lovend over de zeventienjarige verdediger, die zaterdag tegen Ajax een sterke indruk maakte.

Hoewel Sparta Rotterdam uiteindelijk met 4-0 verloor in de Johan Cruijff Arena, viel Martes volgens Ten Cate positief op. De jonge verdediger speelde alleen de eerste helft, maar wist daarin een goede indruk achter te laten.

"Als ik Ajax was leg ik die nu vast, vandaag", stelde Ten Cate stellig. De ervaren trainer wees daarbij op de volwassenheid waarmee Martes zich presenteerde tegen de Amsterdammers. "Een jongen van zeventien jaar die dit kan. Godts was in de eerste helft niet gevaarlijk, hij werd pas in de tweede helft gevaarlijk, maar toen was hij er al af."

Ook binnen Sparta Rotterdam zelf wordt Martes gezien als een groot talent. Teamgenoot Jens Toornstra is onder de indruk van de ontwikkeling van de jonge verdediger en ziet dat hij zich snel staande houdt op het hoogste niveau.

"Het is een rustige jongen nog en ik vind het ook een heel goede speler", zegt Toornstra over Martes. "Hij heeft in de jeugd ook veel centraal gespeeld, maar speelt bij ons aan de zijkant. Hij is agressief in het verdedigen en hij durft te voetballen."

Volgens de ervaren middenvelder laat Martes bovendien zien dat zijn niveau geen toevalstreffer is. "In de eerste wedstrijd kan je vrijuit spelen, maar hij staat nu al een tijdje in de basis." Daardoor wordt duidelijk dat hij zijn plek niet zomaar heeft gekregen. "Hij haalt wel echt een steady niveau en hij doet het heel erg goed."

Martes profiteert momenteel ook van de situatie binnen de selectie van Sparta. "Sambo staat er nu naast, maar hij heeft ook een tijdje met een blessure gezeten", aldus Toornstra.