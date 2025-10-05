Ten Cate beschermt Heitinga: "De pers is iets aan het creëren"

Henk ten Cate heeft het publiekelijk opgenomen voor John Heitinga, die onder grote druk staat bij Ajax. De voormalig trainer van de Amsterdammers te gast bij ESPN's Goedemorgen Eredivisie liet weten moeite te hebben met de beeldvorming rond Heitinga.

"De pers is heel duidelijk iets aan het creëren en ik heb daar wel veel moeite mee", stelt de oud-trainer van Ajax, die in het seizoen 2006/07 aan het roer stond in Amsterdam. Waar veel analisten en supporters roepen om een ontslag, vindt Ten Cate dat Heitinga in moeilijke omstandigheden juist best goed werk levert.

Volgens Ten Cate is de situatie waarin Ajax verkeert niet uitsluitend aan de trainer te wijten. "De man heeft vier wedstrijden thuis gewonnen en vier wedstrijden uit gelijkgespeeld. Dat is niet super, maar zeker niet slecht. Hij heeft een elftal tot zijn beschikking waarvan de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn, omdat hij kwaliteit mist. Op essentiële posities heeft hij geen goede spelers staan", legt hij uit.

"Alles bij elkaar genomen vind ik niet eens dat hij het zo slecht doet", vervolgt Ten Cate. "Als jij thuis van Inter verliest, weliswaar kansloos... Die hebben de laatste drie jaar twee keer in de Champions League-finale gestaan. Dat is een topploeg in Europa." Toch erkent de oud-coach dat het spel van Ajax momenteel niet overtuigt. "Maar als je niet goed speelt en wel wedstrijden wint, gaat er ook een moment komen dat je wel goed gaat spelen en nog meer wedstrijden gaat winnen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren."