Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"

De winnaar van de wedstrijd van vanavond strijd vervolgens tegen Irak voor een WK-ticket. "De sfeer binnen het elftal is fantastisch. Dat is geweldig om te zien en heeft me ook wel verrast", vertelt de kersverse bondscoach van Natio aan ESPN. "Het biedt geen garanties qua resultaat, maar het zorgt wel voor meer hoop."

De nationale ploeg van Suriname kan op veel steun rekenen, weet Ten Cate. "Zelfs mijn moeder is nog niet eerder zo geïnteresseerd geweest in wat ik doe. Ze inmiddels al 92 jaar, maar leest alles wat er op het internet te vinden is", besluit de oefenmeester.