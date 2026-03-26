Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"

bron: ESPN
Henk ten Cate
Henk ten Cate Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-trainer Henk ten Cate heeft veel vertrouwen richting de play-offs voor het WK. Suriname, waar Ten Cate sinds kort bondscoach van is, neemt het vanavond op tegen Bolivia. 

De winnaar van de wedstrijd van vanavond strijd vervolgens tegen Irak voor een WK-ticket. "De sfeer binnen het elftal is fantastisch. Dat is geweldig om te zien en heeft me ook wel verrast", vertelt de kersverse bondscoach van Natio aan ESPN. "Het biedt geen garanties qua resultaat, maar het zorgt wel voor meer hoop."

De nationale ploeg van Suriname kan op veel steun rekenen, weet Ten Cate. "Zelfs mijn moeder is nog niet eerder zo geïnteresseerd geweest in wat ik doe. Ze inmiddels al 92 jaar, maar leest alles wat er op het internet te vinden is", besluit de oefenmeester. 

Noa Lang op de training van Oranje

Noa Lang over lelijke blessure: "Een vrouw sprong op en schreeuwde"

Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

