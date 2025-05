Ten Cate over oud-Ajacied: "De beste met wie Ronaldinho speelde"

Henk ten Cate heeft onthuld dat de voormalig Braziliaanse topspeler Ronaldinho in Patrick Kluivert zijn beste teamgenoot ooit ziet. De oud-spits van Oranje brak in Nederland door bij Ajax en speelde vervolgens voor clubs als AC Milan en FC Barcelona.

Ten Cate was tussen 2003 en 2006 assistent-trainer van Frank Rijkaard bij FC Barcelona en werkte daar samen met zowel Kluivert als Ronaldinho. In de aflevering van Matchday van Supergaande vertelt Ten Cate dat Ronaldinho ooit tegen hem verteld heeft dat hij Kluivert zijn beste teamgenoot vindt. "Kluivert was goed hoor, jongens, geloof mij maar", begint hij.

"Hij zei tegen mij: 'Kluivert is de beste met wie ik ooit heb samengespeeld'. Ik wil dat niet zeggen, want ik ben altijd bang dat het verkeerd uitgelegd wordt, maar hij heeft het echt tegen me gezegd. Hij zei: 'trainer, hij is zó goed", aldus Ten Cate. Na zijn periode bij FC Barcelona vertrok Kluivert in 2004 naar Newcastle United. In 2006 kwam hij bij PSV en in Eindhoven werd hij op die bekende, knotsgekke laatste speeldag in 2007 landskampioen.