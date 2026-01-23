Ten Cate prijst nieuwe Ajacied: "Het is een fantastische gozer"

Ajax kende een teleurstellende start van de competitie. Het koste trainer John Heitinga zijn baan en ook technisch directeur Alex Kroes kondigde zijn vertrek aan. Na een lange zoektocht naar een opvolger kwam Ajax uiteindelijk uit bij Cruijff. Een goede keuze, oordeelt Ten Cate. "Dat denk ik wel. Jordi heeft een heel frisse kijk op voetbal", vertelt hij aan Voetbal International. "Realistisch en duidelijk ook."

De bondscoach van Suriname kent Cruijff goed. "Iets minder romantisch dan zijn vader. En hij heeft natuurlijk zijn naam mee. Jordi heeft de gunfactor. Ik ken hem en het is een fantastische gozer", verzekert hij. "Heel sympathiek. Ik hoop echt dat hij het op de rit gaat krijgen."