Ten Cate prijst nieuwe Ajacied: "Het is een fantastische gozer"

Max
bron: Voetbal International
Henk ten Cate
Henk ten Cate Foto: © Pro Shots

Henk ten Cate is enthousiast over de aanstelling van Jordi Cruijff. De zoon van Johan Cruijff is per 1 februari de nieuwe technisch directeur van Ajax. 

Ajax kende een teleurstellende start van de competitie. Het koste trainer John Heitinga zijn baan en ook technisch directeur Alex Kroes kondigde zijn vertrek aan. Na een lange zoektocht naar een opvolger kwam Ajax uiteindelijk uit bij Cruijff. Een goede keuze, oordeelt Ten Cate. "Dat denk ik wel. Jordi heeft een heel frisse kijk op voetbal", vertelt hij aan Voetbal International. "Realistisch en duidelijk ook."

De bondscoach van Suriname kent Cruijff goed. "Iets minder romantisch dan zijn vader. En hij heeft natuurlijk zijn naam mee. Jordi heeft de gunfactor. Ik ken hem en het is een fantastische gozer", verzekert hij. "Heel sympathiek. Ik hoop echt dat hij het op de rit gaat krijgen."

