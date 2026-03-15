Ten Cate zeer lovend over Ajacied: "Hij maakte het verschil"

Henk ten Cate is lovend over de rol van Steven Berghuis in de ruime overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. De Amsterdammers wonnen met 4-0 en volgens Ten Cate was de teruggekeerde Ajacied een van de bepalende spelers in de eerste helft.

Volgens de oud-trainer heeft de fitheid van Berghuis een duidelijke invloed op het spel van Ajax. "Ik denk dat het ook te maken heeft dat Berghuis fit is en terug is. Hij maakte wel het verschil in de eerste helft", zegt Ten Cate in Goedemorgen Eredivisie.

De creatieveling moest een lange periode toekijken, maar liet direct weer zijn waarde zien. "Hij heeft bijna een half jaar niet gespeeld. Voordat je dan weer helemaal fit bent en het wedstrijdritme hebt, maar hij maakte zeker in de eerste helft echt het verschil."