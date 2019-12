Geschreven door Jelmer Jager 18 dec 2019 om 21:12

Ajax won woensdagavond met moeite van Telstar. Erik ten Hag zag dat zijn ploeg aan de bal het vaak na liet om de juiste dingen te doen. “Als we aan de bal waren lagen er telkens wel de oplossingen, maar dat hebben we niet vaak genoeg uitgevoerd. Als we dat wél deden, scoorden we geweldige goals”, laat hij weten aan FOX Sports.

Ajax kreeg zondag en woensdag drie tegengoals uit corners. Iets wat daarvoor nauwelijks gebeurde dit seizoen. “We hebben een enorm lange tijd geen tegengoals gekregen uit corners en vanavond krijgen we er in drie dagen tijd drie tegen uit een corner. Dat heeft te maken met focus, verantwoordelijkheid nemen en bewustzijn. Dat is onaanvaardbaar.”

Ten Hag was tevreden over de jongelingen die in actie mochten komen. “Gravenberch en Ekkelenkamp hebben uitstekend gespeeld. Lang heeft ook goed gespeeld, maar heeft ook mindere momenten gehad in het duel. Bij vlagen laat hij goede dingen zien, maar dat moet nog structureel bij hem worden.”