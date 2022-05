Geschreven door Idse Geurts 09 mei 2022 om 10:05

Erik ten Hag is ondanks het gelijkspel tegen AZ (2-2) erg tevreden over het afgelopen weekend. Vanwege het gelijkspel leek de titelstrijd nog spannend te worden, maar doordat PSV en Feyenoord later op de dag ook de punten deelden, lijkt Ajax woensdag kampioen te gaan worden.

Tegenover De Telegraaf laat Ten Hag weten erg blij te zijn. “Achteraf is het een superzondag voor Ajax. Na de wedstrijd tegen AZ zei ik al dat we het stuur nog altijd in handen hadden. Door het resultaat van PSV kregen we het nóg steviger vast”, stelt de oefenmeester. Hoewel het puntenverschil tussen Ajax en PSV niet veranderd is, is Ajax volgens Ten Hag dé winnaar van het weekend. “Het verschil was vier punten en blijft vier punten. Maar wel met nog maar twee in plaats van drie wedstrijden te spelen. In die zin kun je zeggen dat Ajax de winnaar van het weekeinde is.”

Woensdagavond wacht de mogelijke kampioenswedstrijd tegen SC Heerenveen. Een gelijkspel is hier al voldoende voor Ajax om de titel binnen te halen. Toch hoopt Ten Hag dat zijn ploeg ‘gewoon’ de wedstrijd wint. “We willen het woensdag tegen Heerenveen afmaken met een overwinning. Ik reken erop dat de hele Johan Cruijff ArenA vol achter ons staat, maar wij moeten het doen”, besluit Ten Hag.