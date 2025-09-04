Ten Hag afgekraakt door BILD: "Hij kon met niemand connecten"

Erik ten Hag werd deze week op straat gezet door Bayer Leverkusen en Sport BILD heeft een uitgebreide reconstructie geplaatst over het vroegtijdige vertrek van de Nederlandse oefenmeester. Zelfs met zijn Nederlandse assistent-trainers Rogier Meijer en Andries Ulderink zou hij geen goede verstandhouding hebben gehad.

Dat de voormalig Ajax-trainer overhoop lag met de clubleiding over het aan- en verkoopbeleid, was al langer duidelijk. Dat was echter niet de enige oorzaak van het ontslag. "Zijn relaties binnen de kleedkamer waren eveneens gespannen", tekent de krant op. "De ondersteunende staf, fysiotherapeuten, doctoren, voedingsexperts, de teamorganisatie, zijn eigen nieuwe staf - hij kon met niemand connecten", constateert BILD.

"Van de ervaren trainer werd verwacht dat hij een verenigende kracht zou zijn. Dat was hij niet. Er was geen leiderschap en geen richting. Hij zag er zelfs vanaf om een oppeppende speech te houden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hoffenheim, tot grote verrassing van iedereen", besluit BILD over de thuiswedstrijd van zaterdag 23 augustus. Dat duel eindigde uiteindelijk in een nipte nederlaag: 1-2.