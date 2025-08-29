Ten Hag al onder vuur bij Leverkusen: "Heeft geen excuses meer"

Het Bundesliga-seizoen is nét onderweg, maar Erik ten Hag staat al onder druk bij Bayer Leverkusen. Dat schrijft Kicker . Tegen Hoffenheim leek het tactisch nergens op, waardoor beleidsbepalers van de club al vraagtekens zetten bij zijn functioneren.

Ten Hag werd de opvolger van Xabi Alonso, die naar Real Madrid vertrok. De voormalig trainer van Ajax zei met een systeem te willen gaan spelen waar druk zetten cruciaal was. Volgens Kicker is daar weinig van terecht gekomen. "Van die pressing was nauwelijks sprake", schrijft het Duitse blad.

Hoffenheim kreeg veel ruimte en wist dan ook twee keer te scoren "Ook leek Bayer Leverkusen machteloos aan de bal", schrijft Kicker, dat ook het wisselen van Ten Hag niet goed vond. "Hoewel de selectie nog niet compleet is, ligt de Nederlander al onder vuur."

"Ten Hag zorgde al voor controverse tijdens de voorbereiding door publiekelijk nieuwe versterkingen te eisen. Daarvan heeft hij er nu een aantal binnen." Malik Tillman, Jarell Quansah, Loïc Badé, Mark Flekken en Ernest Poku werden aangetrokken."'Ten Hag moet deze nieuwe aanwinsten nu zo snel mogelijk aan de praat krijgen om te voorkomen dat de kritiek nog luider wordt. Hij heeft geen excuses meer".

Komende zaterdag mag Bayer Leverkusen weer opdraven in de Bundesliga. Een uitduel bij Werder Bremen staat op het programma in deze ronde van de Bundesliga. Die club verloor werd met 4-1 van de mat getikt bij Eintracht Frankfurt.