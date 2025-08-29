AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ten Hag al onder vuur bij Leverkusen: "Heeft geen excuses meer"

Rik Engelbertink
bron: Der Kicker
Erik ten Hag langs de lijn bij Bayer Leverkusen
Erik ten Hag langs de lijn bij Bayer Leverkusen Foto: © Pro Shots

Het Bundesliga-seizoen is nét onderweg, maar Erik ten Hag staat al onder druk bij Bayer Leverkusen. Dat schrijft Kicker. Tegen Hoffenheim leek het tactisch nergens op, waardoor beleidsbepalers van de club al vraagtekens zetten bij zijn functioneren.

Ten Hag werd de opvolger van Xabi Alonso, die naar Real Madrid vertrok. De voormalig trainer van Ajax zei met een systeem te willen gaan spelen waar druk zetten cruciaal was. Volgens Kicker is daar weinig van terecht gekomen. "Van die pressing was nauwelijks sprake", schrijft het Duitse blad. 

Hoffenheim kreeg veel ruimte en wist dan ook twee keer te scoren "Ook leek Bayer Leverkusen machteloos aan de bal", schrijft Kicker, dat ook het wisselen van Ten Hag niet goed vond. "Hoewel de selectie nog niet compleet is, ligt de Nederlander al onder vuur."

"Ten Hag zorgde al voor controverse tijdens de voorbereiding door publiekelijk nieuwe versterkingen te eisen. Daarvan heeft hij er nu een aantal binnen." Malik Tillman, Jarell Quansah, Loïc Badé, Mark Flekken en Ernest Poku werden aangetrokken."'Ten Hag moet deze nieuwe aanwinsten nu zo snel mogelijk aan de praat krijgen om te voorkomen dat de kritiek nog luider wordt. Hij heeft geen excuses meer".

Komende zaterdag mag Bayer Leverkusen weer opdraven in de Bundesliga. Een uitduel bij Werder Bremen staat op het programma in deze ronde van de Bundesliga. Die club verloor werd met 4-1 van de mat getikt bij Eintracht Frankfurt. 

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Said Bakkati

Said Bakkati vindt nieuwe uitdaging en wordt assistent-trainer

0
André Onana baalt bij Manchester United

Onana gefileerd na blunders: "Mag nooit meer voor de club spelen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd