Geschreven door Jessica Westdijk 26 apr 2020 om 19:04

Erik ten Hag geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad aan dat Ajax voorlopig niet de transfermarkt op zal gaan: “Alle seinen staan momenteel even op rood, alles staat on hold. Dat kan ik ook wel begrijpen, want we zitten in een onzekere periode. Ajax zit nu financieel nog in een goede positie, maar dat verandert als de coronacrisis te lang gaat duren.”

Ajax trok al wel Antony aan, maar daar blijft het dus voorlopig even bij. Toch denkt Ten Hag daarmee een prima selectie te hebben: “We hebben alle posities dubbel bezet. Daar zouden we volgend seizoen mee in kunnen.” Bovendien moet Ajax nog een beslissing nemen over de toekomst van Bruno Varela, Ryan Babel en Klaas-Jan Huntelaar. De eerste twee werden gehuurd, Huntelaar heeft een aflopend contract.