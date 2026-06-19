Ten Hag als bondscoach van Oranje? "Dat ambieer ik best wel"

Erik ten Hag sluit niet uit dat hij in de toekomst bondscoach wordt. De huidige technisch directeur van FC Twente benadrukt echter dat een overstap naar Oranje voorlopig niet aan de orde is, omdat hij zich volledig wil richten op zijn nieuwe functie in Enschede.

Tijdens de WK-uitzending van de NOS kreeg Ten Hag de vraag of hij zichzelf ooit als bondscoach ziet. De voormalig trainer van Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen hield zich daarbij op de vlakte. "Ik ga hier niet over mijn contract uitweiden", aldus Ten Hag. "Ik heb voor twee jaar getekend bij FC Twente en dus zit ik de komende twee jaar daar. De KNVB hoeft niet te bellen."

Toch staat de 56-jarige bestuurder niet onwelwillend tegenover een rol als bondscoach in de toekomst. "Dat ambieer ik best wel. Het is weleens voorbijgekomen, maar dat was dan niet de KNVB."