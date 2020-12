Geschreven door Auke Kooreman 24 dec 2020 om 15:12

Erik ten Hag gaat de feestdagen in met puntenverlies, maar sluit 2020 wel af als winterkampioen. Een dubbel gevoel voor de oefenmeester die tijdens de feestdagen het voetbal even op een lager pitje zet.

“Nee, dit was niet de gewilde manier om de winterstop mee in te gaan. Wij begonnen goed aan de wedstrijd, maar wij beten niet door. Willem II kwam daardoor terug in de wedstrijd. Dat het tempo te laag lag, had alles te maken met de omschakeling,” vertelt Ten Hag aan FOX Sports. In de eerste helft kreeg Ajax al twee waarschuwingen en zag Willem II in de tweede helft de genadeklap uitdelen. Ajax kwam de vroege gelijkmaker niet meer te boven en leed duur puntenverlies. Door het gelijkspel liet de selectie van Ten Hag het gat van 4 punten verkleinen naar 1 punt. Met de zware maand januari in het zicht hadden de Amsterdammers een voorsprong van 4 punten goed kunnen gebruiken. Ajax kan zich door dit verlies in januari geen puntenverlies meer permitteren.

“Grotendeels had het te maken met de omschakeling vond ik persoonlijk zelf, maar daarnaast komt het lange seizoen er ook bij kijken. Het was een lang en gek seizoen wat veel energie heeft gekost. Dat mag geen excuus zijn, maar is uiteindelijk wel de realiteit.” De spelers krijgen een kleine rustperiode en nemen het 10 januari gelijk thuis op tegen PSV.

De transferperiode gaat tijdens de winterstop open en alle geruchten om allerlei spelers zijn alvast op straat gegooid. “Het is niet de bedoeling om tijdens de winterwindow allemaal spelers te gaan halen, maar wij houden net als alle andere clubs onze ogen en oren open.” De selectie lijkt grotendeels intact te blijven, alleen is Edson Álvarez nog altijd een groot vraagteken. “Het belangrijkste van de rustperiode is iedereen weer fit krijgen. Als iedereen fit is, is de selectie sterk genoeg”