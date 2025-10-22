Ten Hag analyseert: "Ajax is nu niet Champions League-proof"

Ajax speelt op woensdagavond een Champions League-duel tegen Chelsea. Niet heel lang geleden kwam Ajax ook al op bezoek,, want in 2019 speelde Ajax nog met 4-4 gelijk op Stamford Bridge. Erik ten Hag sprak met De Volkskrant over dat duel.

"Misschien romantiseer ik, maar ik had het idee dat we Chelsea van de mat speelden", zo zegt Ten Hag tegen de genoemde krant. Daley Blind en Joël Veltman werden echter na 69 minuten tegelijk met rood van het veld gestuurd, waardoor Chelsea een 1-4 achterstand kon wegwassen. "Van 1-4 naar 4-4, met negen man. Dat was nooit vertoond. De entourage op Stamford Bridge is sowieso geweldig."

Het Ajax van nu zal een heel ander duel gaan spelen. "Met spelers als Frenkie (de Jong) en Matthijs (de Ligt) kon het publiek zich identificeren. Chelsea had altijd al goede spelers. Nu hebben ze ook een goed team, terwijl Ajax nu niet Champions League-proof is. Maar dat kan op den duur weer veranderen, met gedegen en slim beleid. Het zal altijd met vallen en opstaan gaan", besluit de oefenmeester.