Ajax had het moeizaam zaterdagavond, maar ondanks dat maakte de thuisploeg, maar liefst 5 goals. De Amsterdammers vinden duidelijk vaak het doel, maar geven week in week uit ook nog te veel kansen weg.

Erik ten Hag was dan ook niet blij met het makkelijke balverlies en slechte positionering. “Ik zag vanavond te veel momenten die wij ons niet meer kunnen permitteren. We moeten week in week uit een niveau na streven en dat is ons niet gelukt,” vertelt hij tegen FOX Sports. Middenvelder Davy Klaassen was ook niet blij met het slechte spel. “We brachten heel veel energie en wilden heel graag, maar het lukte gewoon niet. Als je niet door de muur heen komt moet de achterhoede extra opletten. Wij mogen niet tegen Fortuna op kinderlijke wijze zo achter komen,” verklaart de middenvelder.

Ajax-Fortuna zorgt regelmatig voor grote uitslagen. Achteraf kijkend naar de uitslag is dat wel gelukt zaterdagavond, maar voorgaande keren tegen Fortuna liep het allemaal iets soepeler. In de jaren hiervoor werd het 4-0 en 5-0 daar past deze uitslag wel perfect bij, maar goed was het niet. De laatste keer dat Ajax verloor van Fortuna in de Arena was in 1999 met Edwin van der Sar op doel en Kevin Hofland in de achterhoede bij Fortuna.

Ondanks de 3 penalty’s miste Klaassen zijn eerste penalty, maar in de rebound schoot hij hem toch nog raak. Ten Hag was niet zo blij dat zijn ploeg het moest hebben van de penalty’s zaterdagavond. “We creëren zo veel kansen en dan moet je het hebben van penalty’s. Dat geeft een slecht beeld zoveel penalty’s hadden we ook niet nodig. Ondanks de drie penalty’s vond ik het wel allemaal terecht,” legt hij uit.