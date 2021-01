Geschreven door Jordi Smit 06 jan 2021 om 16:01

Erik ten Hag baalt nog steeds dat het Ajax deze zomer niet lukte om Pierre-Emile Højbjerg naar Nederland te halen. Dat vertelt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International.

De middenvelder kwam op jonge leeftijd over uit Denemarken en tekende bij het grote Bayern München, maar ondanks hoge verwachtingen slaagde hij er niet in om een basisplaats te bemachtigen. Vervolgens kwam hij via FC Augsburg en Schalke 04 terecht bij Southampton, waar hij zich ontwikkelde tot aanvoerder van het elftal. Deze zomer wilde Højbjerg echter niet meer bijtekenen en zocht hij een nieuw avontuur, waarbij Ajax een goede kans maakte op zijn handtekening.

De Amsterdammers waren zelfs zeer dichtbij een akkoord, toen Tottenham Hotspur plotseling om de hoek kwam kijken. “Hem had ik er heel graag bij willen hebben”, vertelt Ten Hag over de Deen. “Daar waren we echt zo dichtbij. We hebben meerdere keren met hem gesproken. Die jongen had ons elftal echt sterker gemaakt. Financieel waren we er wel uitgekomen, denk ik. Hij kon ook naar andere clubs, maar wilde naar Ajax komen. Maar toen kwam Tottenham voor hem en trokken we alsnog aan het kortste eind.”