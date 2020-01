Geschreven door Jelmer Jager 26 jan 2020 om 17:01

Erik ten Hag is kritisch op zijn ploeg na de 2-1-nederlaag tegen FC Groningen. Ook baalt de hoofdtrainer ervan dat de tegengoals wat ongelukkig waren, zo laat hij weten tegen FOX Sports. “We komen ongelukkig op achterstand. Of Groningen juist met wat geluk, zo kun je het ook zeggen. De tweede goal na rust was eigenlijk idem dito, die ging via Martínez het doel in.”

“Maar we speelden zelf heel matig in de eerste helft. We speelden in een veel te laag tempo, waren niet goed aan de bal en gaven in de duels niet thuis. Dan krijg je zo’n wedstrijd.”

Ten Hag vindt niet dat zijn ploeg het niet per se aflegde op strijdlust. “Nee, dat is onzin. Zoals ik al zei: we moeten beter aan de bal zijn, het tempo was gewoon veel te laag. Nu krijg je een wedstrijd die je niet wilt. Maar áls het dan gebeurt, moet je de strijd aangaan.”