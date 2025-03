Erik ten Hag belde met Ajax-aanvaller: "Ik was in de bioscoop"

Amourricho van Axel Dongen had in het verleden een aflopend contract bij Ajax en daardoor had hij de clubs voor het uitkiezen. Zo was onder andere Erik ten Hag in 2023 erg gecharmeerd van de talentvolle aanvaller.

"Dat was de trainer die mij naar het eerste had gehaald", blikt hij terug in het programma Kick 't Met. "Hij hoorde natuurlijk van de situatie. Hij belde me en ik was in de bioscoop. Ik zie ineens een gemiste oproep van Ten Hag. Ik denk: hoezo belt hij me? Toen spraken we en legde ik hem de situatie uit."

"Hij zei wel eerlijk tegen mij, en dat waardeer ik ook van hem, ik heb met je gewerkt, maar ik adviseer je wel om bij Ajax te blijven. Want daar kun je jezelf het beste ontwikkelen. Hij zei: als je weggaat, wil ik dat je bij mij komt. Dat zei hij wel. Dat waren zijn eigen woorden", verklapt Van Axel Dongen.