Geschreven door Jessica Westdijk 09 aug 2020 om 17:08

Ajax speelde zaterdagavond in een lege Johan Cruijff Arena. Hoewel er vanaf donderdag ook bij Ajax weer supporters welkom zijn, is spelen in volle stadions voorlopig ver weg.

Erik ten Hag probeert zijn ploeg daar goed op voor te bereiden: “Vanaf het eerste begin ligt dit thema al bij ons op tafel”, verzekert hij aan Ajax Life. “We proberen ervoor te zorgen dat spelers zich ervan bewust zijn dat ze hun motivatie op een andere manier moeten aanzwengelen. Met of zonder publiek betekent een hele andere entourage. Het moet nu intrinsiek gebeuren en sommige spelers hebben hier qua karakter moeite mee. Als jij je realiseert dat dit voor jou geldt, kun je je erop voorbereiden en ervoor zorgen dat je je alsnog goed oplaadt. Het moet nu echt van binnenuit komen en niet van buitenaf.”

Ajax heeft zelfs al wat experts geraadpleegd om antwoord te krijgen op vragen als: Wat doet spelen in een leeg stadion met je? En sowieso is het de vraag hoe het niveau van de wedstrijden de komende tijd is, spelers hebben immers maanden niet gespeeld. “Daarom ben ik best wel blij over het optreden van mijn ploeg tegen RKC. Ik had al zoiets van: de verwachtingen moeten niet te hoog liggen na vijf maanden zonder voetbal. Mijn spelers zullen ook weer moeten wennen, maar ik vond het enigszins meevallen.”