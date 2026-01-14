Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ten Hag bevestigt: "Er is wel degelijk contact geweest met Ajax"

Amber
bron: Persconferentie
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag bevestigt dat hij begin november in gesprek is geweest met Ajax. Dat deed hij tijdens de persconferentie waarop hij werd gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Twente. 

Kort na het vertrek van John Heitinga en het terugtreden van Alex Kroes meldden meerdere media al dat Ajax en Ten Hag met elkaar om tafel zaten. In De Grolsch Veste kreeg de oud-trainer van Ajax de vraag of hij na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen contact had gehad met de club uit Amsterdam.

"Ik denk dat dat wel naar buiten is gekomen, er is wel degelijk contact geweest. Dat is geen geheim voor iemand hier", reageerde Ten Hag. Daarbij benadrukte hij dat het niet tot concrete onderhandelingen kwam. "Tot onderhandelen is het niet gekomen, maar ik heb gesprekken gevoerd met Ajax."

Waar Ten Hag bij FC Twente td wordt, ging het bij Ajax om een mogelijke terugkeer als hoofdtrainer. "Het ging daar om de rol als trainer", aldus Ten Hag, die tussen 2018 en 2022 grote successen vierde in Amsterdam met onder meer drie landstitels, twee KNVB Bekers en een plek in de halve finale van de Champions League.

Vanaf komend seizoen gaat hij aan de slag als technisch directeur van FC Twente. Ten Hag loopt vanaf komende maand al mee in de organisatie van de ploeg uit Enschede.

Gerelateerd:
Maximilian Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimovic gaat vader achterna: "Lijk niet op hem"

0
Alex Kroes

'Ajax zet Kroes aan het werk en wil deze maand vijftal verkopen'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd