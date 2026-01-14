Ten Hag bevestigt: "Er is wel degelijk contact geweest met Ajax"

Erik ten Hag bevestigt dat hij begin november in gesprek is geweest met Ajax. Dat deed hij tijdens de persconferentie waarop hij werd gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Twente.

Kort na het vertrek van John Heitinga en het terugtreden van Alex Kroes meldden meerdere media al dat Ajax en Ten Hag met elkaar om tafel zaten. In De Grolsch Veste kreeg de oud-trainer van Ajax de vraag of hij na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen contact had gehad met de club uit Amsterdam.

"Ik denk dat dat wel naar buiten is gekomen, er is wel degelijk contact geweest. Dat is geen geheim voor iemand hier", reageerde Ten Hag. Daarbij benadrukte hij dat het niet tot concrete onderhandelingen kwam. "Tot onderhandelen is het niet gekomen, maar ik heb gesprekken gevoerd met Ajax."

Waar Ten Hag bij FC Twente td wordt, ging het bij Ajax om een mogelijke terugkeer als hoofdtrainer. "Het ging daar om de rol als trainer", aldus Ten Hag, die tussen 2018 en 2022 grote successen vierde in Amsterdam met onder meer drie landstitels, twee KNVB Bekers en een plek in de halve finale van de Champions League.

Vanaf komend seizoen gaat hij aan de slag als technisch directeur van FC Twente. Ten Hag loopt vanaf komende maand al mee in de organisatie van de ploeg uit Enschede.