Geschreven door Auke Kooreman 28 okt 2020 om 10:10

Ajax speelde dinsdagavond voor het eerst in de geschiedenis tegen de ploeg uit Bergamo. Antony en Traoré hadden voor het eerst een basisdebuut in de Champions League. Ten Hag was zeker over tevreden Antony en zag dat Traoré een hele grote ontwikkeling heeft meegemaakt.

Ajax had een zware avond tegen Atalanta. De Italiaanse club speelde op hun eigen manier en voor de Amsterdammers gold hetzelfde. Geen aanpassingen, maar vol voor je eigen visie gaan. Dat lieten beide teams zien aan Europa. Het werd een open wedstrijd, maar dankzij goals van Tadic en Traoré ging Erik ten Hag en zijn ploeg rusten met een comfortabele voorsprong.

De coach vond zijn pupil heel goed spelen. “Traoré heeft een enorme ontwikkeling gemaakt vergeleken met vorig jaar Getafe uit. We hadden hem hard nodig vanavond en hij heeft het uitstekend ingevuld. Hij was een sterk aanspeelpunt, creëerde kansen en maakt zelf ook nog een goal,” vertelde Ten Hag. De oefenmeester legde ook uit dat de basisplaats van Traoré te danken was aan zijn sterke spel van afgelopen zondag.

De basisdebutanten leken op het eind de wedstrijd naar zich toe trekken, maar dankzij Marco Sportiello werden de twee debutanten teleurgesteld. In blessuretijd moest Antony het veld met een brancard verlaten. Rusan Malinovskyi schopte hem letterlijk uit de wedstrijd.

Ten Hag koos voor Antony op links en Neres op rechts. “Antony heeft veel diepgang van links. Aan de rechterkant moet de 20-jarige Braziliaan dat nog verbeteren. Ten Hag wilde snelle spelers op de buitenkant. Spelers die snel genoeg waren om met de verdedigers mee te lopen om zo daarna gelijk veel energie en snelheid aan de andere kant te brengen. “De opstelling heeft zeker uitbetaald,” laat hij aan het Algemeen Dagblad weten. De blessure van Antony is niet super ernstig volgens de oefenmeester. “Het gaat goed met hem. Hij heeft alleen nog wat noppen op in zijn been staan.” Het was een verschrikkelijk beeld. Weer een smaakmakker geblesseerd eraf bij Ajax, maar Ten Hag verwacht hem weer snel op het veld te zien.

Het resultaat was na afloop niet waar de coach op gehoopt had. “We moeten zo’n wedstrijd bij een voorsprong van 0-2 killen. Perr Schuurs krijgt een supergrote kans en paar minuten later ligt de bal bij ons in de goal. Dat moet eruit. Dat kan niet op dit niveau. Dat was te naïef en kinderlijk,” laat hij aan het Algemeen Dagblad weten.