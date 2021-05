Geschreven door Jordi Smit 16 mei 2021 om 16:05

Ajax won zondagmiddag relatief eenvoudig van Vitesse. De Amsterdammers versloegen Vitesse met 1-0, al was de wedstrijd voor beide ploegen niet meer belangrijk voor de eindklassering. “We hebben de meeste punten in deze eeuw gehaald, over de honderd goals gemaakt en de minste tegen. Prima seizoen”, zo stelt Erik ten Hag na de wedstrijd tegen ESPN.

De oefenmeester merkte dat de spanning in de wedstrijd er nauwelijks was. “Dat zie je bij de tegenstander en natuurlijk ook bij ons: de honderd procent focus is er niet. Het tempo is net te traag, veel foute passes, eerste contact niet goed, niet goed in positie staan. De adrenaline is er niet echt en dan is het geen topprestatie. Maar dat is ook logisch”, analyseert Ten Hag, die het een zwaar seizoen vond. “Ook voor de staf en trainers. Om de drie dagen is er een wedstrijd. Je sluit een wedstrijd af en zit alweer in de volgende wedstrijd. Dat gaat in zo’n hoog tempo dat de accu bij de staf eveneens leeg is.”

Ten Hag kreeg ook nog een vraag over Brian Brobbey, die erover zou denken om ondanks zijn vertrek naar RB Leipzig naar Ajax terug te keren. “Wij weten dat hij ergens getekend heeft en richten ons op volgend seizoen. We zullen zien hoe de transferwindow gaat lopen, maar we zijn net aan het begin. Het is nog een hele lange route, maar op 1 september verwacht ik een sterke selectie en dan gaan we weer voor de prijzen.”

De komende weken gaan diverse Ajacieden naar hun nationale team. Jurriën Timber bemachtigde een plek in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. “Het is prachtig dat spelers uitblinken, mooie stappen voorwaarts maken en dat dit wordt beloond in het geval van Jurriën. Maar we hebben in het geval van Ryan Gravenberch ook een debutant bij Oranje gehad. Ook Lissandro Martínez is opgeroepen voor het Argentijnse elftal. Het is schitterend dat na een goede teamprestatie de spelers ook individueel hun erkenning krijgen. Dat is super voor Ajax, maar ook zeker voor de speler.”