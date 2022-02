Geschreven door Idse Geurts 22 feb 2022 om 12:02

Erik ten Hag is trots op de verdedigende prestaties van zijn selectie. In 23 wedstrijden hield Ajax al 19 keer de ‘nul’. Daarnaast kreeg de ploeg dit seizoen pas slechts vijf doelpunten tegen. Ten Hag ziet dat zijn ploeg ook steeds meer ‘plezier’ krijgt in het verdedigen.

De selectie van Ajax is zich ook echt bewust van hun uitmuntende verdedigende statistieken. “Dat is wel gaan leven, ja. En zo hoort het ook te zijn. Die gedrevenheid zat er van begin af aan al in, maar is gesterkt doordat je vaker en vaker op de nul speelt. Dat geeft ook vertrouwen, want je weet dat het ontzettend lastig wordt voor de tegenstander als je een keer scoort”, laat Ten Hag weten tegenover Voetbal International.

De goede verdedigende prestaties van Ajax komen onder meer door Jurriën Timber en Lisandro Martinez. Volgens Martinez komt dit vooral door dezelfde mentaliteit van beide verdedigers. “We gaan op dezelfde manier de wedstrijden in, puur en alleen om te winnen. Dat zorgt voor een sterke connectie. Ook buiten het veld kunnen we het goed met elkaar vinden. In de eerste paar maanden hadden we wel wat moeite met communicatie, dat lag aan mij omdat ik aanvankelijk geen Nederlands en Engels kon. Nu gaat dat makkelijker. We kunnen elkaar ook oppeppen in de wedstrijden”, laat Martinez weten.