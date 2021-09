Geschreven door Jessica Westdijk 16 sep 2021 om 09:09

De 1-5 zege van Ajax op Sporting Portugal zorgt voor flink wat euforie, maar niet bij Erik ten Hag. Natuurlijk was de trainer blij, maar hij blijft kritisch.

“Het was geen masterclass. Het team heeft geweldig gevoetbald en het is heel speciaal, maar er zaten ook een aantal leermomenten in deze wedstrijd”, vertelt Ten Hag aan Ajax TV.

“We hebben een goede mix van ervaring en jong talent en zeker de jonge talenten moeten een aantal dingen nog heel erg goed leren. Met name dat je je in de Champions League geen verslapping kunt veroorloven”, vervolgde de trainer. Hoewel hij het niet benoemde, zal Ten Hag ongetwijfeld ook balen van het slippertje van Remko Pasveer.

Toch wil hij duidelijk maken dat hij ontzettend blij is met hoe Ajax het heeft gedaan: “Je wilt niet kritisch overkomen, maar je kunt beter kritisch zijn op het moment dat je met 1-5 wint dan wanneer je verliest of na een gelijkspel. Laat wel zijn dat we geweldig hebben gevoetbald.”