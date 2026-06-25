Ten Hag blikt terug op Ajax-tijd: "Dat lukte op een haar na"

In de podcast van FC Twente - Sinds 1965 is in aanloop naar het nieuwe voetbaljaar gesproken met technisch directeur Erik ten Hag. In het gesprek ging het onder meer over de positie van Nederlandse clubs in Europa en de uitdagingen die daarbij komen kijken, want die zijn er zeker volgens de Tukker.

In het gesprek ging het onder meer over de positie van Nederlandse clubs in Europa en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Ten Hag schetst een realistisch beeld van de huidige situatie van Nederlandse clubs op het Europese toneel. Volgens hem is de concurrentie niet alleen groter geworden, maar is ook de uitgangspositie van Nederland verslechterd door resultaten uit het verleden.

"Dat zal niet anders zijn dan de afgelopen jaren", zo begint Ten Hag. "Wij willen Europa in en dat is niet makkelijker geworden door het falen van het Nederlandse clubvoetbal in de afgelopen jaren. Daarin zijn we toch behoorlijk afgezakt, want we hebben een plek minder. Die lat zal voor ons dus omhoog moeten om dat te bereiken, want dat is wel onze ambitie. Wij moeten het daar wel over hebben in Nederland, dat moet op de agenda. We moeten niet iemand van Harvard laten invliegen die zegt 'dat is je plek'. Daar geloof ik niet in."