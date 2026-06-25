Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ten Hag blikt terug op Ajax-tijd: "Dat lukte op een haar na"

Arthur
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

In de podcast van FC Twente - Sinds 1965 is in aanloop naar het nieuwe voetbaljaar gesproken met technisch directeur Erik ten Hag. In het gesprek ging het onder meer over de positie van Nederlandse clubs in Europa en de uitdagingen die daarbij komen kijken, want die zijn er zeker volgens de Tukker.

In het gesprek ging het onder meer over de positie van Nederlandse clubs in Europa en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Ten Hag schetst een realistisch beeld van de huidige situatie van Nederlandse clubs op het Europese toneel. Volgens hem is de concurrentie niet alleen groter geworden, maar is ook de uitgangspositie van Nederland verslechterd door resultaten uit het verleden.

"Dat zal niet anders zijn dan de afgelopen jaren", zo begint Ten Hag. "Wij willen Europa in en dat is niet makkelijker geworden door het falen van het Nederlandse clubvoetbal in de afgelopen jaren. Daarin zijn we toch behoorlijk afgezakt, want we hebben een plek minder. Die lat zal voor ons dus omhoog moeten om dat te bereiken, want dat is wel onze ambitie. Wij moeten het daar wel over hebben in Nederland, dat moet op de agenda. We moeten niet iemand van Harvard laten invliegen die zegt 'dat is je plek'. Daar geloof ik niet in."

Voor het seizoen in 2019 blikt Ten Hag terug op een gesprek met Louis van Gaal. “Voor het seizoen in 2019 zei Louis van Gaal tegen mij dat een Nederlandse club nog steeds de Champions League kan winnen. Toen keek ik hem aan en zei 'Louis, hoe kom je daarbij?'. 'Let maar op', zei hij. En dat jaar haalden we met Ajax op een haar na de finale.”

“Daar geloof ik nog steeds in, want een Nederlandse club kan nog steeds heel ver reiken in Europa, maar je moet wel de dingen slim doen. We zullen creatief moeten zijn, want geld hebben we in Nederland altijd minder dan andere competities. Maar toch hebben we het vaak goed gedaan door slim en creatief te handelen", zo besluit de technisch directeur van FC Twente.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Nederland tegen Tunesië!

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Maarten Paes (Ajax) wordt gefeliciteerd na de penaltyserie tegen FC Utrecht

'Terugkeer naar Nederland doet marktwaarde Ajacied Paes goed'

0
Ronald Koeman op de KNVB Campus in Zeist

Ronald Koeman laat van zich horen: "Die conclusie is niet juist"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ten Hag blikt terug op Ajax-tijd: "Dat lukte op een haar na"

'Terugkeer naar Nederland doet marktwaarde Ajacied Paes goed'

Ronald Koeman laat van zich horen: "Die conclusie is niet juist"

Oranje torenhoog favoriet tegen Tunesië: fraaie odds van BetMGM

Zaakwaarnemer bevestigt huurtransfer Ajacied: "Dat klopt"

Kijkers schrikken van Peter van Vossen: "Aan drank en drugs?"

Weghorst nog in beeld bij FC Twente? "Heb hem niet meer gesproken"

Voormalig Ajacied Denswil weer terug op de Nederlandse velden
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws