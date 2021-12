Geschreven door Idse Geurts 13 dec 2021 om 10:12

Erik ten Hag is na de verliespartij tegen AZ (1-2) erg teleurgesteld in zijn selectie. De trainer hekelt vooral de gehele houding van zijn ploeg. “We begonnen helemaal niet slecht, maar de honderd procent overtuiging ontbrak. Dat zie je aan de eindfase, omschakeling, tweede ballen. Alles was voor AZ. Daar heb ik veel moeite mee”, laat Ten Hag weten tegenover ESPN.

“Ze lopen achter de feiten aan. Voor de rust is er niet één kans gecreëerd. AZ niet, maar wij ook niet. Daar waren wél mogelijkheden voor. Dan moet je de wil hebben en dat ontbrak eraan”, vervolgt de trainer zijn relaas. Ook werden meerdere afspraken niet nagekomen tegen AZ. “Dat is heel erg kwalijk, dat je gewoon mensen laat lopen. Bij beide goals van AZ voeren we de afspraken niet uit. Dat zorgt voor schade. Die discipline moet je iedere wedstrijd opbrengen, anders krijg je niet het resultaat dat je wel moet halen.

Voor de volgende speelronde lijkt er dus veel te moeten veranderen bij Ajax. Zeker, aangezien dan De Klassieker op het programma staat. Feyenoord zal er ook op gebrand zijn om deze wedstrijd te winnen. De selectie van Ajax kan zich dus geen slippertjes permitteren.