Geschreven door Jessica Westdijk 03 sep 2021 om 14:09

Mo Daramy is inmiddels een weekje Ajacied, maar stond nog niet op de trainingsvelden van De Toekomst. “Ik heb hem nog niet op het trainingsveld gehad en dus ook nog niet in de wedstrijden. De eerste keer dat ik hem dus ga meemaken op het trainingsveld, is twee dagen voor de volgende competitiewedstrijd”, zo laat Ten Hag weten aan Ajax TV.

“Maar dat hij heel veel talent heeft, dat is duidelijk'”, aldus de trainer. Daramy kwam vorige week over van FC Kopenhagen, waar hij een sterke indruk maakte. Op dit moment is hij met het nationale team van Denemarken op pad voor de WK-kwalificatie. Hij maakte woensdag tegen Schotland zijn debuut, vijf minuten voor tijd mocht hij invallen.