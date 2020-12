Geschreven door Auke Kooreman 02 dec 2020 om 10:12

Erik ten Hag weet tot twee keer toe niet te winnen van collega Jurgen Klopp. Liverpool kwam net als in de thuiswedstrijd gelukkig op voorsprong. Beide wedstrijden eindigden met een doelpunt verschil in het voordeel voor de Engelse ploeg.

Ajax moet net als vorig jaar de laatste groepsfase wedstrijd winnen om te overwinteren in de Champions League. Met een gelijkspel of overwinning was een gelijkspel genoeg voor de Amsterdammers volgende week, maar door het verlies is het aankomende woensdag alles of niets. Een kolkende Arena was dat normaal gesproken geweest, maar dat is niet het geval tegen Atalanta. Ajax verspeelde in het uitduel een 0-2 voorsprong en dat kan de ploeg heel veel pijn gaan doen. Ten Hag is daar allemaal nog niet mee bezig. “Zaterdag komt eerst Twente en daarna zullen wij gaan kijken naar Atalanta,” vertelt de coach aan Veronica.

Ten Hag noemde het laatste uitduel van de groepsfase een test. De ploeg van de oefenmeester zakte uiteindelijk door een grote fout, maar volgens Ten Hag had het meer te maken met de kleinste details. “Iedereen zag vanavond twee ploegen die elkaar in evenwicht hielden en de gelukkigste heeft gewonnen.” Gelukkig was Liverpool zeker en liep met 3 punten van het veld. “In de details hebben wij de wedstrijd verloren. Als je ver wil komen moeten de kleinste details perfectie zijn.” De kleinste details kunnen nog altijd niet perfect genoemd worden, maar de club uit de hoofdstad laat elke week een groeiend Ajax zien.

Ajax moet door het verlies winnen van het oranje gekleurde Atalanta. De Italiaanse ploeg wist op het einde net nog een gelijkspel binnen te slepen en hebben in Amsterdam volgende week alles in eigen hand. David Neres moest het veld geblesseerd verlaten dinsdagavond en lijkt als enigste een twijfel geval te zijn aan de kant van Ajax. Bij Atalanta is Maarten de Roon weer terug, maar de Italianen hebben nog altijd een gevulde ziekenboeg.