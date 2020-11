Geschreven door Jordi Smit 29 nov 2020 om 11:11

© Proshots

Erik ten Hag was na de 0-5 overwinning op bezoek bij FC Emmen meer dan tevreden over zijn selectie. De Amsterdammers wonnen zeer eenvoudig van de Drenthenaren, terwijl de oefenmeester ondertussen verschillende spelers rust kon geven.

“We hebben de wedstrijd weer goed aangepakt tegen een compact Emmen”, begon Ten Hag met zijn analyse bij FOX Sports. “Als je er dan een aantal keer doorheen speelt en op voorsprong komt, dan ziet zo’n wedstrijd er eenvoudig uit. Maar dat ligt natuurlijk aan ons, aan hoe je begint. Dat is de hongerigheid, ze willen goals maken, dat stralen ze ook uit.” De trainer kon zaterdagavond niet beschikken over Daley Blind, die niet wedstrijdfit was. Ten Hag hoopt dinsdagavond tegen Liverpool hem wél weer op te stellen. “Ik moet zien hoe het zich ontwikkelt. Ik denk en verwacht van wel, maar ik weet het niet honderd procent zeker op dit moment.”

Door de ruime winst op FC Emmen is Ajax koploper, met maar liefst 42 doelpunten voor en slechts 5 goals tegen. Het lijkt er dan ook op dat de Amsterdammers al een voorschot op het landskampioen hebben genomen. Ten Hag eist echter volledige scherpte van zijn spelers. “De weg is nog ongelooflijk lang. We moeten nog tegen de topploegen spelen (na de winterstop, red.), dat is nog veel te voorbarig. We moeten vooral blijven werken aan het spel, het moet beter. En dan zien we wel, aan het eind van de rit willen we bovenaan staan”, aldus Ten Hag, die Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch zag uitvallen met lichte klachten.