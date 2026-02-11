Ten Hag: "Denk dat ze hem bij Ajax goed hadden kunnen gebruiken"

Erik ten Hag hoopt dat Perr Schuurs er in slaagt om zich terug te knokken van een zware knieblessure. De technisch directeur van FC Twente, die in het verleden trainer was bij Ajax, zat afgelopen weekend op de tribune in de Adelaarshorst bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Telstar.

"Daar zag ik Telstar-speler Jeff Hardeveld, die ook een aantal zware knieblessures heeft gehad. En die doet het nu meer dan aardig", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Dat hij (Schuurs, red.) uit een topsportfamilie komt, zal hem helpen. Zijn vader Lambert en zus Demi weten als voormalig tophandballer en als tennisster in de wereldtop wat ze moeten doen en laten om optimaal te presteren", aldus Ten Hag.

"Dat heeft Perr ook met de paplepel ingegoten gekregen. Hij heeft beslist het juiste karakter om deze rottijd te gebruiken om de allerbeste versie van zichzelf te maken", vervolgt de voormalig profvoetballer, die van mening is dat Schuurs 'heel veel potentie' heeft als verdediger. "Perr heeft een goede techniek en ondanks zijn mooie lengte voor een verdediger ook snelheid. Voeg dat bij zijn winnaarsmentaliteit en het zijn veel voorwaarden om te slagen", constateert hij.

"Ik denk dat ze in Amsterdam (bij Ajax, red.) de afgelopen drie jaar Perr goed hadden kunnen gebruiken", vertelt hij over de situatie van zijn oude club. "Meestal verdedigt Ajax hoog op het veld. Al zijn de coaches de laatste jaren wat pragmatischer. Met veel ruimte in je rug verdedigen, is het moeilijkste dat er is. Perr heeft vaker wel dan niet laten zien daar goed mee te kunnen omgaan", besluit Ten Hag over de 26-jarige Nederlander.