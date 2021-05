Geschreven door Jessica Westdijk 03 mei 2021 om 09:05

Ajax werd zondag voor de tweede keer onder Erik ten Hag kampioen. De trainer zelf vindt het huidige kampioenschap knapper dan de vorige.

“Ik weet niet of dit kampioenschap dezelfde eeuwigheidswaarde heeft als twee jaar geleden, maar deze titel is wel knapper” vertelt hij tegenover De Telegraaf. Op de 34e landstitel, die Ajax wilde opdragen aan Nouri, werd al een paar jaar gewacht. Nu volgden successen elkaar op.

“Dit seizoen zat er ontzettend veel wilskracht en weerbaarheid in de ploeg. Ik vond ons daar al goed in, maar we hebben ons nog verder verbeterd”, gaat de coach verder.

De spelers vormden dit seizoen een sterk team, zo zag Ten Hag: “Een grote verbondenheid tussen de spelers, homogeniteit. De spelers zijn weerbaar, hebben veel voor elkaar over en dagen elkaar uit. En hoewel er geen publiek was, zat er altijd een goede drive, een goede emotie in de ploeg.”